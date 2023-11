Pais são presos em bar após filho ser resgatado sozinho e desnutrido

Os pais de uma criança, de apenas 7 anos, foram presos em um bar localizado na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, depois que o menino foi encontrado abandonado em casa e com um grave quatro de desnutrição. De acordo com a Polícia Militar (PM), um recém-nascido, de dois meses de vida, estava com o casal no estabelecimento.

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (12) e foi registrado depois que as autoridades receberam diversas denúncias de abandono de incapaz. Segundo a PM, o casal foi encontrado e abordado em uma distribuidora de bebidas e os dois estavam completamente bêbados. Ao serem questionados, eles disseram que o menino de 7 anos teria deficiência e estava em casa.

A equipe policial foi até a residência da família e encontrou a criança sozinha em um quaro escuro, em estado avançado de desnutrição. O Conselho Tutelar foi acionado, e os irmãos foram encaminhados para um abrigo. Segundo relato de uma das conselheiras, o menina de 7 anos não fala e não anda.

O casal recebeu voz de prisão pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos e foi encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil confirmou que investiga o caso.

*Com informações Metrópoles.

