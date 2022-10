Pais fazem rifa para custear tratamento do filho de 5 anos com câncer

Da Redação

Enrico foi diagnosticado com um tipo de câncer raro no sistema nervoso em 2021

Com apenas cinco anos de idade, o pequeno Enrico Albuquerque de Lima, enfrenta uma grande batalha contra uma doença raríssima. Enrico é morador de Maringá, no norte do Paraná, e foi diagnosticado com um tipo de câncer no sistema nervoso simpático. Para custear o tratamento, os pais vão sortear uma rifa valendo um iPhone 13 Pro Max.

Atualmente ele está sob tratamento em São Paulo, e o drama é que ele depende de um tipo específico de terapia para o câncer – que infelizmente ainda não existe no Brasil.

O diagnóstico de Enrico foi emitido em abril de 2021. O exame detectou uma neuroblastoma de alto risco na glândula adrenal do menino, uma neoplasia (câncer) maligna derivada do sistema nervoso simpático, que é considerado um câncer bastante raro na população mundial.

O tratamento do menino foi iniciado em Curitiba, onde foi submetido a quimioterapia, cirurgia, transplante autólogo de medula óssea e radioterapia por longos 13 meses.

“Um guerreiro que se reergueu após todos os tratamentos a que foi submetido”, afirma o doutor Lucimar Gomes Sperotto, otorrino com clínica em Umuarama e tio de Enrico. “Mas o tratamento não para por aí”.

Após passar pelos procedimentos, o pequeno foi encaminhado para imunoterapia na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde se encontra atualmente.

Após extensos estudos da condição de Enrico, abriu-se a possibilidade dele ir para os Estados Unidos em janeiro de 2023, onde passará por um tratamento que infelizmente, ainda não está disponível em solo brasileiro. Para garantir que o tratamento seja efetivo, seria necessário que a criança – acompanhada de um de seus pais, Manoel Augusto Gomes de Lima e Ana Claudia Dias de Albuquerque de Lima – fossem periodicamente ao país para realizar o procedimento.

RIFA PARA CUSTEAR TRATAMENTO

Os pais de Enrico estão contando atualmente com a ajuda de familiares, amigos e pessoas que se solidarizem com a luta pela vida do pequeno guerreiro, e estão vendendo uma rifa que ajudará a custear as extensas despesas das futuras viagens.

A família espera que as pessoas possam contribuir comprando a rifa, que sorteará um iPhone 13 Pro Max com 254 Gb de memória. A chave Pix para transferência é o CPF: 005.185.669-78 , em nome de Manuel Augusto Gomes de Lima. O comprovante da transferência deve ser enviado para Maria Beatriz Sperotto, através do WhatsApp (44) 99994-6442, na sequência o número da rifa será encaminhado por este mesmo contato.

O sorteio acontecerá pela Loteria Federal no dia 10 de dezembro e cada rifa custa R$ 100.

Com informações do GMC Online

