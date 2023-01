País está 'saindo das trevas', diz Lula em reunião com reitores de universidades

Sofia Aguiar e Bruno Luiz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o País inicia um novo momento na educação. Em encontro com reitores de universidades e institutos federais, o chefe do Executivo disse que o Brasil está "saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo".

continua após publicidade .

Ao fazer críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula disse saber do "obscurantismo" que os institutos e universidades federais viveram nos últimos quatro anos. "Não existe nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação de seu povo", comentou o petista, em fala inicial no encontro.

Lula deu as declarações durante reunião na manhã desta quinta no Palácio do Planalto. Acompanham o presidente os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Casa Civil, Rui Costa.