Pais embriagados dormem em cima de recém-nascido e o matam

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Durante a manhã do último sábado (29), um casal foi detido pela Polícia Civil (PC) em flagrante por um suposto homicídio. De acordo com as autoridades, eles mataram o próprio filho recém-nascido, que tinha apenas 25 dias de vida.

Após a morte da criança, uma equipe da PC foi acionada. Quando chegaram no local, notaram que havia uma concentração de pessoas em frente a residência. Os agentes perceberam também que a mãe, de 19 anos, e o pai, de 26, estavam completamente embriagados, ao ponto de nem conseguirem se comunicar ou se manter em pé.

Na sequência, os policiais adentraram no local e encontraram o bebê na cama do casal. A vítima apresentava sangramento no nariz.

O corpo do recém-nascido foi levado para a realização de um exame de necropsia. A apuração indicou que o bebê morreu por asfixia por compressão mecânica, ou seja, tudo aponta que o casal dormiu sobre a criança.

Ambos foram contidos e encaminhados à delegacia. Eles foram autuados por homicídio.

O caso foi registrado em Juara, no Mato Grosso.