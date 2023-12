Pai usou filho adolescente para matar mulher a tiros por vingança

Em Planaltina, no Distrito Federal, um homem usou o filho adolescente para assassinar Michele Carvalho Magalhães, 30 anos. O crime foi motivado por vingança, de acordo com a investigação da 16ª DP. As informações são do Metrópoles.

A vítima, em abril do ano passado, se desentendeu com a filha do acusado, um homem de 42 anos, e tentou matá-la a tiros. A mulher respondia a esse crime em liberdade.

Na madrugada de segunda-feira (26), o acusado e o filho se depararam com Michele acompanhada de um amigo ao lado do carro dela, um Fiat Mobi, que estava quebrado.



“Ficou bem claro que os autores encontraram a vítima junto com seu amigo, com o carro que já estava quebrado, e aproveitaram a oportunidade para vingança”, disse o delegado Marcelo Gaia, da 16ª DP (Planaltina).

O amigo de Michelle chegou a pedir ajuda para empurrar o veículo. “Quando Michelle entra no carro para ligar o veículo, o menor pergunta: o carro é seu? Ela responde que sim. Ele de imediato desfere dois tiros de arma de fogo contra ela”, contou o delegado. O amigo de Michelle fugiu.

“Na hora que o menor desfere os disparos de arma de fogo, o pai dele, segundo a própria vítima sobrevivente, determina ainda que ele atire nessa vítima, com o termo dele: bora, atira! Senão ele vai contar”, revelou o delegado. Mas o rapaz conseguiu fugir correndo em zigue-zague e não foi alvejado.

Inicialmente, o caso era investigado como feminicídio, segundo protocolo da PCDF para combater a violência contra a mulher. Conforme a coleta de provas, os policiais podem mudar a linha de investigação, como foi no episódio de Michelle.

O acusado adulto foi preso nessa quinta (28/12). O filho dele, de 17 anos, está foragido.

