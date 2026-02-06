Pai sequestra filho de 3 anos e ameaça matar criança com faca após briga

Um homem foragido da Justiça e alvo de medida protetiva foi preso na tarde desta quinta-feira (05) após sequestrar o próprio filho de 3 anos e mantê-lo em cárcere privado em Águas Lindas, cidade do Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada por uma denúncia e encontrou o agressor segurando a criança com uma faca próxima ao seu pescoço.

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e do 4º Batalhão Maria da Penha iniciaram uma negociação para libertação da vítima. Durante a abordagem, o homem agiu de forma agressiva, ameaçou os policiais e gritou que “morreria, mas não voltaria a ser preso”. Ele foi imobilizado com um disparo de taser e preso em seguida.

A criança foi resgatada ilesa e entregue à mãe. De acordo com as investigações iniciais, o crime ocorreu após uma discussão entre o homem e sua ex-companheira.

O agressor foi autuado pelos crimes de ameaça, sequestro, cárcere privado e resistência. O caso será investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente de Águas Lindas.