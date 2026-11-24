Um homem de 23 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir a própria filha, de 4 anos, e provocar uma fratura no fêmur da criança. O caso ocorreu no domingo (22) em Uiraúna (PB). A Justiça homologou a prisão em flagrante e decretou a preventiva durante audiência de custódia.

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De acordo com a Polícia Civil da Paraíba (PCPB), o homem afirmou que dormia quando a filha de 2 anos mexeu em uma carteira de cigarros sobre uma mesa. Ao perceber os cigarros espalhados, a menina de 4 anos teria ajudado a guardá-los. O pai relatou que acordou naquele momento e deu um tapa na perna da filha mais velha. Segundo a versão dele, essa foi a agressão que causou a fratura.

Após o episódio, o próprio homem levou a criança ao hospital municipal de Uiraúna. A equipe médica identificou a situação e comunicou a suspeita de agressão às autoridades. A Polícia Militar (PM) foi acionada, realizou buscas e localizou o suspeito, que foi preso e encaminhado à unidade policial.

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A menina foi transferida para o Hospital Regional de Cajazeiras, onde passou por cirurgia. Segundo a PCPB, ela está estável.

Ainda conforme a corporação, a família já tinha histórico de denúncias relacionadas a possíveis maus-tratos contra as crianças. Neste ano, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia sobre a situação das menores, mas, durante visita à residência, não encontrou elementos que comprovassem os fatos.