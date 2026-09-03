Pai que teria estuprado e engravidado filha de 11 anos é preso ao registrar falsa denúncia

Um homem de 38 anos foi preso na quinta-feira (03) em Ceilândia (DF), suspeito de estuprar a própria filha de 11 anos. A violência resultou em uma gravidez da criança. A prisão foi confirmada após exame de confronto genético realizado pelo Instituto de Pesquisa de DNA Forense. O suspeito responderá por estupro de vulnerável, crime com pena de 8 a 15 anos de reclusão.

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Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem tentou ocultar o crime registrando uma ocorrência policial com informações falsas. Ele alegou que a menina teria sido abusada por um estranho em um parque e induziu a criança a corroborar a mentira. A investigação, no entanto, apontou que o crime foi cometido por ele próprio. Em depoimento, o suspeito assumiu estar ciente do motivo da prisão.

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O caso foi conduzido pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), sob coordenação do delegado Mauro Sérgio de Melo Neto. A PCDF informou que a criança passa bem e está sob cuidados médicos e psicológicos. A identidade dela não foi divulgada para preservar sua segurança.

Após a prisão, o homem permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou se a defesa do suspeito já foi constituída ou se houve manifestação. O caso segue em investigação para apurar outras possíveis circunstâncias do crime. A PCDF orienta que denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas anonimamente pelo telefone 181.