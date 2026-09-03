Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ABSURDO

Pai que teria estuprado e engravidado filha de 11 anos é preso ao registrar falsa denúncia

O homem tentou ocultar o crime registrando uma ocorrência policial com informações falsas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pai que teria estuprado e engravidado filha de 11 anos é preso ao registrar falsa denúncia
Autor Polícia Civil informou que a criança passa bem e está sob cuidados médicos e psicológicos - Foto: Reprodução/Metrópoles

Um homem de 38 anos foi preso na quinta-feira (03) em Ceilândia (DF), suspeito de estuprar a própria filha de 11 anos. A violência resultou em uma gravidez da criança. A prisão foi confirmada após exame de confronto genético realizado pelo Instituto de Pesquisa de DNA Forense. O suspeito responderá por estupro de vulnerável, crime com pena de 8 a 15 anos de reclusão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Exame de DNA em sêmen preservado soluciona crime de 2016 e polícia indicia homem por estupro no PR

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem tentou ocultar o crime registrando uma ocorrência policial com informações falsas. Ele alegou que a menina teria sido abusada por um estranho em um parque e induziu a criança a corroborar a mentira. A investigação, no entanto, apontou que o crime foi cometido por ele próprio. Em depoimento, o suspeito assumiu estar ciente do motivo da prisão.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi conduzido pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), sob coordenação do delegado Mauro Sérgio de Melo Neto. A PCDF informou que a criança passa bem e está sob cuidados médicos e psicológicos. A identidade dela não foi divulgada para preservar sua segurança.

Após a prisão, o homem permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou se a defesa do suspeito já foi constituída ou se houve manifestação. O caso segue em investigação para apurar outras possíveis circunstâncias do crime. A PCDF orienta que denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas anonimamente pelo telefone 181.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ceilândia crimes estupro JUSTIÇA Notícias Brasil polícia civil violência contra criança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV