Pai que perdeu filhos para câncer recebe 3º diagnóstico para a doença

Régis ao lado de seus filhos, que morreram devido à doença

O pai que perdeu seus três filhos para o câncer em um intervalo de quatro anos, o corretor de imóveis Régis Feitosa Mota, de 53 anos, diagnosticou para a doença novamente. Essa é a terceira vez que ele está com câncer.

Mota utilizou as redes sociais para falar que está com um mieloma múltiplo, que afeta as células da medula óssea, chamadas de plasmócitos, responsáveis pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias. No mieloma múltiplo, os plasmócitos são anormais e se multiplicam rapidamente, comprometendo a produção das outras células do sangue.

"Descobrimos aí mais uma doença. Já tratamos leucemia, linfoma, não Hodgkin, que estão estabilizados, mas a gente vem tratando, não estão curados. Dessa vez descobrimos um mieloma múltiplo, que atinge inclusive os ossos", disse Régis Feitosa em um vídeo publicado na rede social.

Veja:

O corretor é portador de uma síndroem rara, chamada de Li-Fraumeni (LFS), que é hereditária, responsável por aumentar as chances de ter câncer até os 70 anos.



É o terceiro câncer diagnosticado nele desde 2016, que já trata uma leucemia linfoide crônica e um linfoma não Hodgkin, câncer que surge no sistema linfático. Ao todo, ele e os filhos receberam 12 diagnósticos para a doença.

O corretor de imóveis também compartilhou uma mensagem de esperança sobre o tratamento, que terá como inspiração a luta dos três filhos.

"Contarei, além da minha fé, da minha vontade de viver, com a minha maior fonte inspiradora. Essa fonte inspiradora é a minha riqueza emoldurada, minha vida emoldurada, meus filhos. Vocês, meus filhos, foram gigantes durante suas lutas contra os diversos cânceres que os atingiram. Nunca murmuraram, não desistiram, e lutaram com força e com esperança até o fim! Pois assim o farei, meus amados filhos, seguirei sempre firme e em frente, lutarei com força e com fé, até o fim, um dia de cada vez!", escreveu Régis.

Com informações do G1.

