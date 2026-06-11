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Pai que estuprava a própria filha e mantinha família em cárcere é preso pela Polícia Civil

Os abusos começaram quando a criança completou 11 anos; polícia o procurava desde 2023

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 21:17:12 Editado em 11.06.2026, 21:29:56
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Pai que estuprava a própria filha e mantinha família em cárcere é preso pela Polícia Civil
Autor Ele responde por estupro, estupro de vulnerável, sequestro, cárcere privado, ameaça e violência doméstica - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu nesta quinta-feira (11) um homem de 43 anos acusado de estupro, estupro de vulnerável, sequestro, cárcere privado, ameaça e violência doméstica contra a ex-companheira, de 52 anos, e a filha adotiva do casal, de 13 anos. Ele foi localizado na Comunidade do Sacambu, zona rural de Manacapuru (a 68 km de Manaus), após mais de um ano foragido.

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De acordo com a delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, o casal adotou a vítima mais jovem quando ela tinha 2 anos. Os abusos começaram quando a criança completou 11 anos. “Ele obrigava tanto a companheira quanto a filha a manterem relações sexuais com ele e ainda forçava a adolescente a consumir drogas. Ambas eram mantidas em cárcere privado sob constantes ameaças de morte”, detalhou. A suposta ligação do suspeito com uma organização criminosa era usada para intimidar as vítimas e dificultar as investigações.

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O resgate ocorreu em janeiro de 2023, após denúncias que levaram equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Conselho Tutelar à comunidade. Mãe e filha foram resgatadas e receberam atendimento médico, psicológico e medidas protetivas. O agressor, no entanto, fugiu e se escondeu em áreas de difícil acesso.

Na quinta-feira (11), uma força-tarefa com a DEP de Manacapuru, a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e a Delegacia Fluvial (Deflu) foi montada para capturá-lo. Durante a abordagem, o homem resistiu armado e tentou escapar, sendo imobilizado com uso da força policial. No esconderijo, foram apreendidas substâncias entorpecentes e uma motocicleta com restrição de roubo.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destacou a complexidade da operação: “Estamos diante de mais um caso bárbaro que estarrece a sociedade. Mesmo foragido desde 2023, ele foi localizado em uma comunidade de difícil acesso. Essa prisão representa um passo importante para garantir justiça às vítimas.”

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O homem foi autuado em flagrante pelos materiais ilícitos e pelos mandados judiciais cumpridos. Ele responde por estupro, estupro de vulnerável, sequestro, cárcere privado, ameaça e violência doméstica, e permanece à disposição da Justiça.

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Amazonas carcere privado estupro Manacapuru polícia civil violência domestica
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