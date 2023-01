Pai não vê, atropela filho de 5 anos com caminhão e menino morre

Da Redação

Um menino de 5 anos morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto andava de bicicleta em Orleans, na região sul de Santa Catarina. O acidente foi registrado na quinta-feira (12). A Polícia Civil investiga o caso.

O atropelamento ocorreu em um posto de gasolina, por volta das 10h. A criança estava brincando acompanhada do pai, motorista do caminhão. Ao mover o veículo, o condutor não viu o menino e acabou atropelando o próprio filho, de acordo com o delegado Vitor Bianco Júnior.

A criança chegou a ser encaminhada de helicóptero para o hospital, em Tubarão, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

O delegado responsável pelo caso considera que o acidente foi uma fatalidade. O crime será tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Polícia Civil irá instaurar um inquérito policial e, a partir da semana que vem, ouvirá o pai da criança e testemunhas do acidente.

Com informações do g1

