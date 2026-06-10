Pai morre em acidente durante traslado do corpo do filho
No veículo também estava sendo levado o caixão com o corpo do filho, que seguia para os procedimentos funerários
Uma sequência de acontecimentos trágicos marcou a noite de segunda-feira (08) na BR-070, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Um homem de 62 anos morreu após se envolver em um acidente enquanto acompanhava o transporte do corpo do próprio filho.
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A vítima, identificada como Luiz Carlos Floriano, viajava em uma Volkswagen Saveiro pertencente a uma funerária. No veículo também estava sendo levado o caixão com o corpo do filho, que seguia para os procedimentos funerários.
O acidente ocorreu cerca de 17 quilômetros após o Trevo do Lagarto, no sentido Cáceres, e envolveu ainda uma carreta e uma caminhonete Chevrolet S10.
Segundo informações, o motorista da funerária realizava uma ultrapassagem quando, ao retornar para a faixa de trânsito, acabou colidindo lateralmente com a carreta. Com o impacto, a Saveiro perdeu o controle, girou na pista e invadiu a faixa contrária.
Na sequência, o veículo foi atingido por uma caminhonete que trafegava no sentido oposto da rodovia.
Luiz Carlos sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Já o motorista da funerária e o condutor da S10 foram socorridos por equipes de emergência e encaminhados para atendimento médico. O estado de saúde deles não havia sido informado até a última atualização.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para realizar os levantamentos necessários e auxiliar na organização do tráfego.
As causas do acidente serão apuradas por meio de investigação e do laudo pericial, que deverá esclarecer a dinâmica da colisão.
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