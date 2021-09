Da Redação

Pai morre atropelado no mesmo local onde filho perdeu a vida

Um homem de 49 anos morreu após ser atingido por um carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha, Espírito Santo. O acidente, que ocorreu neste domingo (26), aconteceu há cerca de quatro meses depois de seu filho perder a vida no mesmo local.

continua após publicidade .

A vítima, identificada como Gilson Rodrigues da Silva, andava de bicicleta quando foi atingida por um automóvel, por volta das 2h da madrugada deste domingo. O motorista que atropelou Gilson fugiu.

Ele havia saído de casa, no último sábado (25/9), para cuidar dos animais de seu sítio, em Guarapari. Já que não retornou para casa, a família fez ligações, porém, ele não atendia.

continua após publicidade .

Preocupada, a filha do homem foi procurar pelo pai, mas, ao chegar em um posto da rodovia, recebeu a informação de que seu pai havia sido atropelado e que não resistiu aos ferimentos.

“Falaram que um carro atropelou, pegou ele por trás e saiu sem prestar socorro”, disse.



Acidente fatal do filho

continua após publicidade .

O filho de Gilson, Gabriel da Silva Rodrigues, morreu atropelado na mesma rodovia, no km 18, no dia 23 de maio. O acidente também ocorreu por volta das 2h e o motorista saiu impune.



Na data, de acordo com a família do jovem, o suspeito foi levado para o hospital e só se apresentou à polícia dois dias depois, mas nunca foi preso.



A família e outros moradores da região realizaram protestos em maio. A mãe e a irmã de Gabriel foram atingidas por tiros de balas de borracha nas pernas e spray de pimenta no rosto durante as manifestações. De acordo com elas, os ferimentos foram causados por policiais militares.

Com informações; Metrópoles e G1.