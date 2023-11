Pai mata filha empresária a tiros e alega que foi 'sem querer'

O crime ocorreu na noite do último sábado (28)

Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Civil após confessar ter matado a própria filha, de 23, a tiros no último sábado, 28 de outubro. Em depoimento às autoridades, o mecânico Claudemar Bernardes da Silva alegou que não tinha intenção de assassinar a jovem, a empresária Bruna Bernardes.

Ao confessar o crime, Claudemar afirmou que havia ido à casa da filha, situada em Ipameri, Goiás, para matar a ex-esposa. O genro do atirador notou a tentativa de invasão e tentou impedi-lo, fechando a porta.

O mecânico, no entanto, começou a efetuar disparos de arma de fogo ao encontrar a porta trancada. O marido de Bruna, identificado como Max Uiller Silva, de 28 anos, foi atingido na região do abdômen. Na sequência, Claudemar realizou um segundo disparo, que atingiu o pescoço da filha.

Mesmo ferido, Max saiu para pedir ajuda. O mecânico fugiu do local e foi capturado pela polícia no domingo (29).

O delegado que está à frente do caso, Diogo Andrade Ferreira, disse que Max deve ser ouvido nos próximos dias. “Ele [Claudemar] confessou, parcialmente, a prática do crime, alegando que os disparos não tinham a intenção de matar a própria filha. Mas ainda assim, existem outras provas a serem realizadas, pessoas para serem ouvidas, inclusive outra vítima [genro] que ficou ferida no local e ainda não pôde comparecer à delegacia e outras provas que a gente analisar necessárias”, afirmou.

Na última segunda-feira (30), o Hospital de Catalão Nasr Faiad informou que Max estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas estava estável.



Essa não teria sido a primeira vez que o mecânico invadiu a casa da filha. A ex-esposa de Claudemar Bernardes da Silva, identificada como Cristiane Santos Dias, pediu medida protetiva contra ele por ameaça em 2021, informou a PM.

Com informações do G1.

