Pai mata filha de 3 anos, envia foto para amigo e se mata em seguida

Um homem matou a própria filha de 3 anos e logo na sequência se matou, na madrugada deste domingo (9), de acordo com a Polícia Civil. O homem ainda teria mandado fotos do crime para um amigo, que fez de tudo para tentar ajudar. O caso aconteceu no Jardim das Margaridas, em Rio Verde, sudoeste de Goiás.

De acordo com informações do delegado Adelson Candeo, o pai da criança, Cristiano Alves Silva, tinha se separado da esposa há três meses. Após machucar a filha, ele enviou uma mensagem ao amigo afirmando que a menina não ficaria com a mãe. O ex-casal tinha guarda compartilhada.

Conforme a polícia, o amigo correu até a casa de Cristiano e encontrou a porta trancada e a criança gritando de dor e por socorro. "Eles moravam relativamente perto. O amigo se desespera, tenta ligar, ele [Cristiano] não atende e ele vai até a casa do pai da criança. Quando ele chega lá e abre o portão, o pai corre e tranca a porta", disse o delegado. "Nesse momento, o amigo já está ouvindo a criança gritar de dor e pedir para o pai parar", completou.

O amigo só conseguiu entrar na casa depois de arrombar a porta. No entanto, a menina já estava desacordada. A polícia explicou que a criança, identificada como Sophia, foi morta após ter os pulsos cortados e os braços retalhados por uma faca de cozinha. Ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), entretanto não resistiu.

"A criança foi socorrida, mas já chegou sem vida no hospital. Ele fez vários cortes nos braços da menina e fez com que ela sentisse dor", acrescentou o delegado. Ainda segundo a polícia, Cristiano não tinha antecedentes criminais.

*Com informações g1.

