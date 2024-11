Pai leva a filha de 14 anos para roubar motorista de aplicativo

continua após publicidade

Um homem de 31 anos levou a filha de 14 anos para participar de um assalto à mão armada a um motorista de aplicativo de 23 anos em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Uma câmera dentro do veículo flagrou o crime na madrugada do último sábado (26).

O pai foi preso e a filha apreendida pela Polícia Civil horas após o assalto.

O vídeo mostra o passo a passo do crime. Inicialmente, a vítima e o homem preso conversam sobre a Oktoberfest, festa que era realizada na cidade. Logo depois, o homem aponta a arma para o motorista e anuncia o assalto.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente participou ativamente do roubo. Ela pega o dinheiro, o celular e a corrente de prata da vítima. A adolescente também anota a senha do celular do rapaz.

Pai e filha levam o carro de aplicativo. A gravação mostra quando a garota diz “Gostei desse carro”, mas o pai responde que não poderá ficar com o veículo.

