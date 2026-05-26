Pai estupra filha e oferece dinheiro para a outra enviar foto pelada

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis (GO) prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira (26), um homem de 47 anos investigado por crimes sexuais contra as próprias filhas. Ele tentou abusar sexualmente da filha adolescente, inclusive oferecendo dinheiro, e o abuso contra a outra filha, também menor, já teria sido consumado.

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Com apoio operacional da Polícia Civil do Maranhão, o mandado de prisão foi cumprido em Balsas (MA), onde o suspeito estava escondido na casa de parentes após fugir de Anápolis.



Segundo a investigação, o homem abordou a filha adolescente despido e tentou forçá-la a manter relações sexuais. A adolescente conseguiu se desvencilhar e fugir. Mesmo assim, o suspeito enviou vídeos e fotos íntimas para a menor e chegou a oferecer dinheiro pedindo que ela fizesse o mesmo. A jovem denunciou o ocorrido e, com isso, descobriu-se que a outra filha, também menor, teria sido abusada sexualmente pelo pai.

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Os familiares das menores denunciaram o caso à Polícia Civil de Anápolis. Ao tomar conhecimento do registro, o investigado fugiu da cidade. Diante da gravidade dos fatos, a polícia representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Em continuidade às diligências, a equipe da DPCA localizou o suspeito em Balsas (MA). Após troca de informações com a Polícia Civil do Maranhão, foi possível efetuar a prisão.

Ele deverá ser transferido para Anápolis nos próximos dias, onde ficará à disposição da Justiça. O homem responderá pelos crimes de tentativa de estupro, importunação sexual, favorecimento da prostituição e estupro de vulnerável.