Pai esquece que deixou filha com tia e denuncia sequestro da criança

Um homem de 39 anos registrou uma falsa denúncia de sequestro, possivelmente motivada por uma amnésia alcoólica. O caso aconteceu na última terça-feira (21) em Araguaína (TO).

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem estava bêbado e abordou uma equipe que fazia patrulhamento naquela região e disse que sua filha havia sido sequestrada e pediu ajuda dos policiais para localizar a criança.

Um dos policiais, no entanto, decidiu ligar para a mãe da criança e descobriu que a menina estava segura com uma tia. Chama a atenção que foi o próprio pai que deixou a criança no local. A suspeita é que ele estava embriagado e esqueceu onde havia deixado a filha.

