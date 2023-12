Pai esfaqueia filho autista, grava crime e envia vídeo à mãe; veja

Um crime brutal está sendo investigado pelo 6º Departamento Policial de Cambuci, São Paulo, pois um homem de 47 anos esfaqueou o próprio filho, de 16, fez um vídeo do crime e enviou o registro para a mãe do adolescente. A vítima tem transtorno do espectro autista (TEA).

O episódio violento foi registrado na noite da última quarta-feira (29) na Vila Monumento, região central da capital paulista. O menino sofreu dez facadas do pai e, uma delas, perfurou o pulmão da vítima.

O homem gravou o sofrimento do filho e enviou para a mãe. O pai enviou mensagens em tom de ameaça para a mulher. Em uma delas, com o vídeo anexado, o agressor escreve: “Você disse que eu não presto para nada. Seu presente de Natal”.

Na gravação, o garoto diz amar algumas pessoas e pede que não seja esquecido. No final, afirma estar com muita dor e pede para encerrar o vídeo. Veja:

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar na residência onde o crime aconteceu, encontrou o rapaz ensaguentado no sofá. A faca foi apreendida, bem como as roupas do homem sujas de sangue.



O autor foi preso pelos militares.

De acordo com o delegado Fabio Daré, titular do 6ºDP (Cambuci), o criminoso admitiu estar com problemas familiares: “O pai não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que o adolescente foi socorrido e levado ao Hospital Cruz Azul, onde permaneceu internado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a autoridade policial requisitou perícia.

Com informações do Metrópoles.

