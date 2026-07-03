Pai entra em luta corporal com assaltantes para salvar filha e amiga em SC
Suspeitos roubaram o carro e pertences da família após horas de ameaças; veículo foi abandonado e localizado pela polícia
Duas mulheres foram mantidas reféns e amarradas por dois assaltantes encapuzados durante um assalto a uma residência na Enseada, em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (02) e durou quase quatro horas, terminando somente quando o proprietário do imóvel chegou ao local, reagiu ao roubo e entrou em luta corporal com os criminosos. Os suspeitos conseguiram fugir levando o carro e pertences da família, e o dono da casa precisou de atendimento médico após ser agredido com uma coronhada na cabeça.
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De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 11h40, a invasão começou por volta das 8h. As duas vítimas relataram que os homens usavam balaclavas e portavam armas de fogo. Durante o período em que estiveram na casa, os assaltantes recolheram diversos bens, colocaram os objetos no veículo da família e exigiram que as mulheres realizassem transferências bancárias por aplicativos de celular, o que não foi concretizado porque elas não tinham autorização para a operação.
A dinâmica do crime mudou com a chegada do pai da família. Câmeras de segurança do imóvel registraram o momento em que o homem confrontou os criminosos para defender as vítimas. Durante a briga, um dos assaltantes chegou a cair dentro da piscina da residência antes de a dupla conseguir escapar a bordo do automóvel roubado.
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A Polícia Militar realizou rondas na região e localizou o veículo da família abandonado no bairro Ervino. Uma das vítimas informou que seu celular, um iPhone 16, também foi levado e que o rastreamento indicou o município vizinho de Araquari como a última localização do aparelho. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso segue sob investigação.