Pai é preso suspeito de espancar filha de 12 anos até a morte por mensagem em rede social

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na noite do último domingo (7) suspeito de espancar até a morte a própria filha, de 12 anos, no bairro Serra Dourada, em Várzea Grande (MT). Em depoimento à Polícia Civil, o agressor confessou que iniciou as agressões após acessar o celular da adolescente e ler uma conversa dela com um menino em uma rede social. O caso é investigado como feminicídio.

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A vítima, identificada como Olga Beatriz Santos da Silva, foi encontrada pela mãe dentro do quarto do suspeito. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher havia ido à casa do ex-companheiro no fim da tarde para buscar a filha, mas o homem tentou despistá-la, alegando que a menina estava na vizinha.

Diante das contradições e ao notar que o suspeito fugiu correndo do imóvel, a mãe entrou na residência e deparou-se com a filha desacordada e com múltiplas marcas de agressão. A adolescente foi socorrida com a ajuda de uma amiga e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Verdão, em Cuiabá, onde a equipe médica confirmou que ela já chegou sem vida.

Após a fuga, o suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia de Várzea Grande e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante. O delegado Nilson Farias, responsável pelo caso, já representou pela conversão da prisão em preventiva.

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A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) isolaram o local do crime para a coleta de vestígios. Os próximos passos da investigação incluem a oitiva de novas testemunhas e a análise dos laudos periciais para determinar a dinâmica exata do crime, o horário da morte e se o homem possuía antecedentes de violência doméstica.