Pai é preso por planejar a morte do filho em conversa com Inteligência Artificial

Um homem de 36 anos foi preso nesta sexta-feira (19), pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por suspeita de planejar a morte do próprio filho, de 8 anos, para evitar o pagamento da pensão alimentícia à ex-companheira. A prisão foi feita na área rural de São Gabriel da Palha (ES), um dia antes da data planejada para a execução do crime.

De acordo com as investigações, o homem teria confessado o plano em conversas mantidas com uma ferramenta de inteligência artificial. O caso foi divulgado nesta quinta (25), quando a corporação detalhou a operação em coletiva de imprensa.

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Segunda a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), a investigação se iniciou após um alerta feito pelo FBI, a polícia federal dos Estados Unidos.

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De acordo com o adjunto da DRCC, Ícaro Olímpio, o suspeito utilizava as conversas com a IA para relatar os planos criminosos, Nas mensagens, ele afirmava que estava contratando um pistoleiro para executar o próprio filho, com quem não mantinha contato, mas pagava pensão alimentícia. Ainda conforme a investigação, o homem relatou possuir uma arma de fogo, uma corda e cianeto, substância altamente tóxica.

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Além do suposto plano contra o filho, ele também teria compartilhado a intenção de promover ataques em massa contra escolas, igrejas e autoridades públicas, com o objetivo de fazer o maior número de vítimas.

A apuração se iniciou nos Estados Unidos após a empresa responsável pela IA informar ao FBI sobre as ameaças identificadas durante as conversas com o usuário. As informações foram encaminhadas ao Ministério da Justiça Brasileiro, que as repassou à Polícia Civil do Espírito Santo.

De acordo com o delegado, os dados fornecidos pela empresa responsável pela ferramenta foram fundamentais para a atuação preventiva das autoridades.

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“Os elementos foram fornecidos pela própria empresa responsável por essa inteligência artificial e, através das conversas mantidas, desse arquivo de dados que nos foi encaminhado, nós tivemos elementos suficientes para poder prevenir esse grave crime que estava prestes a acontecer”, disse Olímpio.

A prisão foi realizada com apoio da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, em cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. O suspeito, que trabalha como agricultor, foi detido quando saía de casa para trabalhar. Durante a ação, ele negou o conteúdo das mensagens.

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O homem foi autuado por ameaças, tentativa de homicídio e incitação ao crime. Os materiais apreendidos durante a operação foram encaminhados para perícia. O indiciamento ainda não foi concluído porque a investigação segue em andamento.