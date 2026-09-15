Pai é preso por estuprar a filha de 13 anos dentro de carro a caminho da escola

A vítima conseguiu gravar a ação com o celular e relatou ocorrido à mãe que denunciou o caso

Um homem de 34 anos foi preso em Corumbá de Goiás (GO) na segunda-feira (14), suspeito de estuprar a própria filha, de 13 anos. Os abusos aconteceram dentro de um carro, enquanto ele levava a adolescente para a escola.

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A vítima conseguiu gravar a ação com o celular. Nas imagens, o pai tenta tocá-la e insiste para que ela permita a aproximação. A jovem resiste e pede para que ele pare. No vídeo, o suspeito também oferece R$ 200 para que a filha não conte o ocorrido à mãe.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito não costumava levar a adolescente à escola. Após o crime, ele deixou a jovem no colégio. Ela chegou abalada e chorando, e relatou o caso à mãe, que denunciou o homem às autoridades.

A delegada responsável, Aline Lopes, informou que os pais são separados e que o suspeito tem histórico de atraso no pagamento da pensão alimentícia.

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O homem foi autuado por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia nesta terça-feira (15) e a Polícia Civil espera que a prisão preventiva seja decretada. O nome do suspeito não foi divulgado.



