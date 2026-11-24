Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (23) após ser flagrado transportando cerca de 25 kg de cocaína em uma ambulância que seguia para Campo Grande (MS). O suspeito teria aproveitado o deslocamento da própria filha, que precisava ser levada à capital para tratamento médico, para transportar a droga.

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Durante a fiscalização, os policiais federais identificaram atitudes suspeitas do homem. Após o flagrante, ele foi encaminhado à Delegacia da PF em Corumbá (MS). Lá, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.

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Ele poderá responder por tráfico internacional de drogas. A PF não informou em que ponto ocorreu a abordagem nem se o homem conduzia a ambulância. Também não há informação sobre o estado de saúde da filha ou sobre a conclusão das investigações.