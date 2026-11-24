Pai é preso com 25 kg de cocaína em ambulância que levava filha para tratamento
Suspeito foi preso em flagrante após abordagem da Polícia Federal (PF)
Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (23) após ser flagrado transportando cerca de 25 kg de cocaína em uma ambulância que seguia para Campo Grande (MS). O suspeito teria aproveitado o deslocamento da própria filha, que precisava ser levada à capital para tratamento médico, para transportar a droga.
📰 LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana
Durante a fiscalização, os policiais federais identificaram atitudes suspeitas do homem. Após o flagrante, ele foi encaminhado à Delegacia da PF em Corumbá (MS). Lá, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
Ele poderá responder por tráfico internacional de drogas. A PF não informou em que ponto ocorreu a abordagem nem se o homem conduzia a ambulância. Também não há informação sobre o estado de saúde da filha ou sobre a conclusão das investigações.