Pai e filho de 7 meses morrem em acidente com caminhoneiro sem CNH

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aconteceu na BR-153, em Santa Tereza de Goiás, no norte goiano

Um jovem de 21 anos e o filho dele, de 7 meses, morreram na tarde de sexta-feira (6), depois de serem atingidos por um caminhão de uma empresa terceirizada da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). O acidente ocorreu na BR-153, em Santa Tereza de Goiás, no norte goiano. A mãe do bebê, de 22 anos, ficou gravemente ferida.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, de 31 anos, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e fugiu do local. No entanto, o homem foi encontrado pela corporação em uma região de mata e foi levado à Polícia Civil. Ele não teve ferimentos.

-LEIA MAIS: Ator Jeremy Renner posta foto comemorando aniversário em UTI

continua após publicidade .

O carro da família ficou completamente destruído. Segundo a PRF, o jovem que conduzia o veículo atingido pelo caminhão morreu no local. Já o bebê chegou a ser socorrido pela concessionária da rodovia, Ecovias do Araguaia, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porangatu. A mulher está em estado grave na unidade.

Por meio de nota, a Goinfra informou que o caminhão não é do órgão e pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços ao estado. A pasta ainda informou que acionará a empresa contratada para um esclarecimento sobre a situação.O condutor do caminhão também foi submetido ao teste do bafômetro, que comprovou que ele não estava embriagado. A corporação explicou que a suspeita é que o caminhão tenha invadido a faixa contrária e batido de frente contra o carro.

Além do motorista, que fugiu do local do acidente, a polícia diz que havia um passageiro no caminhão, que era ajudante. No entanto, ele também não teve ferimentos.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News