Pai e filho de 4 anos caem em lago após barco virar durante passeio
Corpo do homem foi encontrado pelas equipes de resgate, enquanto as buscas seguem pela criança na região do naufrágio.
Um passeio em família terminou em tragédia após um pai e seu filho de apenas 4 anos caírem em um lago, no estado de Goiás, quando a embarcação em que estavam virou. O acidente mobilizou imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros, que deflagraram uma operação de resgate na área. Durante as varreduras subaquáticas e superficiais, o corpo do homem foi localizado e retirado da água pelas autoridades, mas o menino pequeno continua desaparecido.
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As circunstâncias exatas que levaram ao tombamento da embarcação ainda estão sendo investigadas. Informações preliminares apontam que as vítimas aproveitavam um momento de lazer na água quando o barco, por motivos a serem esclarecidos, perdeu a estabilidade e virou, lançando ambos no lago. Pessoas que estavam nas imediações e perceberam o acidente acionaram rapidamente os serviços de emergência para tentar socorrer as vítimas.
O trabalho de busca e salvamento segue de forma ininterrupta, contando com a expertise de mergulhadores profissionais e o suporte de botes de resgate para cobrir uma área maior do lago. As equipes concentram seus esforços no perímetro onde o barco naufragou e analisam as correntes de água locais para traçar as melhores rotas de varredura. Apesar das dificuldades naturais que ambientes aquáticos costumam impor, como a profundidade e a baixa visibilidade da água, a corporação garantiu que os trabalhos seguirão intensos e de forma contínua até que a criança seja localizada.