Pai e filho de 4 anos caem em lago após barco virar durante passeio

Um passeio em família terminou em tragédia após um pai e seu filho de apenas 4 anos caírem em um lago, no estado de Goiás, quando a embarcação em que estavam virou. O acidente mobilizou imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros, que deflagraram uma operação de resgate na área. Durante as varreduras subaquáticas e superficiais, o corpo do homem foi localizado e retirado da água pelas autoridades, mas o menino pequeno continua desaparecido.

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As circunstâncias exatas que levaram ao tombamento da embarcação ainda estão sendo investigadas. Informações preliminares apontam que as vítimas aproveitavam um momento de lazer na água quando o barco, por motivos a serem esclarecidos, perdeu a estabilidade e virou, lançando ambos no lago. Pessoas que estavam nas imediações e perceberam o acidente acionaram rapidamente os serviços de emergência para tentar socorrer as vítimas.

O trabalho de busca e salvamento segue de forma ininterrupta, contando com a expertise de mergulhadores profissionais e o suporte de botes de resgate para cobrir uma área maior do lago. As equipes concentram seus esforços no perímetro onde o barco naufragou e analisam as correntes de água locais para traçar as melhores rotas de varredura. Apesar das dificuldades naturais que ambientes aquáticos costumam impor, como a profundidade e a baixa visibilidade da água, a corporação garantiu que os trabalhos seguirão intensos e de forma contínua até que a criança seja localizada.



