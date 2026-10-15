Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
TRAGÉDIA

Pai e filha morrem em incêndio em Santa Catarina; polícia investiga possível crime

Jovem chegou a ligar para a irmã pedindo ajuda antes de o fogo se alastrar; testemunhas relataram ter visto um homem deixando a casa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pai e filha morrem em incêndio em Santa Catarina; polícia investiga possível crime
Autor Juliane Sthefany de Ávila e Aldair de Ávila - Foto: Reprodução

Um incêndio em uma residência de madeira na noite de terça-feira (13) resultou na morte de pai e filha na localidade de Vila Imasa, em Monte Carlo, no Meio-Oeste de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Aldair de Ávila, de 72 anos, e Juliane Sthefany de Ávila, de 20 anos. Segundo relatos de familiares repassados às autoridades, a jovem estaria grávida, informação que ainda aguarda confirmação oficial por meio de exames periciais.

-LEIA MAIS: Servidores de Rio Bom se despedem de colega em carreata com sirenes e buzinas; veja

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h30, mas, antes da chegada do socorro, Juliane conseguiu telefonar para a irmã pedindo ajuda. A familiar e o cunhado foram imediatamente até o imóvel e encontraram a jovem gravemente ferida próximo à porta, com diversas queimaduras pelo corpo. Aldair, por sua vez, foi localizado sem vida no interior da casa durante a fase final de rescaldo e combate às chamas, operação que demandou cerca de 4 mil litros de água. O local foi isolado para o trabalho da perícia.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias das mortes e trabalha com diferentes linhas de investigação, sem descartar a hipótese de um incêndio criminoso. Testemunhas relataram ter visto um homem deixando a cena na noite da ocorrência. Além disso, os investigadores analisam mensagens atribuídas a Juliane que mencionam possíveis conflitos e episódios de agressão anteriores envolvendo uma pessoa próxima à família. O caso segue sob sigilo e, até o momento, nenhum suspeito foi apontado oficialmente.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
incendio investigação Monte Carlo polícia civil Santa Catarina tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV