Pai e filha morrem em incêndio em Santa Catarina; polícia investiga possível crime

Um incêndio em uma residência de madeira na noite de terça-feira (13) resultou na morte de pai e filha na localidade de Vila Imasa, em Monte Carlo, no Meio-Oeste de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Aldair de Ávila, de 72 anos, e Juliane Sthefany de Ávila, de 20 anos. Segundo relatos de familiares repassados às autoridades, a jovem estaria grávida, informação que ainda aguarda confirmação oficial por meio de exames periciais.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h30, mas, antes da chegada do socorro, Juliane conseguiu telefonar para a irmã pedindo ajuda. A familiar e o cunhado foram imediatamente até o imóvel e encontraram a jovem gravemente ferida próximo à porta, com diversas queimaduras pelo corpo. Aldair, por sua vez, foi localizado sem vida no interior da casa durante a fase final de rescaldo e combate às chamas, operação que demandou cerca de 4 mil litros de água. O local foi isolado para o trabalho da perícia.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias das mortes e trabalha com diferentes linhas de investigação, sem descartar a hipótese de um incêndio criminoso. Testemunhas relataram ter visto um homem deixando a cena na noite da ocorrência. Além disso, os investigadores analisam mensagens atribuídas a Juliane que mencionam possíveis conflitos e episódios de agressão anteriores envolvendo uma pessoa próxima à família. O caso segue sob sigilo e, até o momento, nenhum suspeito foi apontado oficialmente.