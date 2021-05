Pai e duas filhas morrem de Covid-19 no mesmo dia

Continua após publicidade

Almeirindo Ribeiro Filho, 85 anos, e as filhas Maria do Socorro, 60 anos e Márcia Valéria, 46 anos, foram vitimados pela Covid-19 no mesmo dia, no Amapá.

O pai Almeirindo e a filha Maria do Socorro estavam internados em hospital particular de Macapá e Valéria no Hospital Universitário.

Almeirindo Ribeiro vem de uma das famílias mais tradicionais de Macapá.

Márcia Valéria era casada, deixa dois filhos e uma carreira como enfermeira. Também dedicou parte da vida à educação, atuando como professora, assim como a irmã Maria do Socorro.

Socorro Gatinho, como era conhecida, atuou na área de Assistência Social, trabalhando na rede pública e privada do estado, nas áreas de gestão e docência.

Com informações G1/Amapá