Pai é atacado por matilha de cães ao defender filha de 5 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem, de 40 anos, foi medicado e fará um protocolo completo antirrábico

Neste domingo (18), um homem de 40 anos foi atacado por uma matilha de cães e mordido por um dos animais ao defender a filha, de apenas 5 anos, no Distrito Federal (DF). A presença da matilha composta por oito cães de rua, de médio e grande porte, divide a opinião dos moradores da localidade.

continua após publicidade .

O ataque aconteceu por volta das 10h30. “O ataque se deu por eles terem se assustado com minha filha brincando com um carrinho do tipo gira-gira. Poderia ser uma bicicleta, por exemplo. Ele [marido] a protegeu com o próprio corpo e acabou sendo mordido”, conta a mãe da criança, que pediu para não ser identificada.

Conforme a mulher, o marido foi medicado e fará um protocolo completo antirrábico. Conforme a mãe da menina, apesar da situação, "não houve reação ou agressão aos cães”. Mesmo após o ataque, há grupos que defendem a assistência aos cachorros, que estariam em situação de vulnerabilidade.

continua após publicidade .





Animais vulneráveis

O ataque gerou um grande debate entre os moradores do Setor Noroeste, no DF. Uma parte defende que os animais são dóceis e estão em situação de vulnerabilidade. Conforme informações do Metrópoles, a suspeita é de que os cachorros estejam aglomerados na região por causa de uma cadela no cio.

“Esses animais estão vulneráveis e precisam ser acolhidos, castrados, vacinados, alimentados e cuidados. Assim como vivemos em uma sociedade com vulnerabilidade social e muita fome, com eles, não é diferente”, defende a terapeuta ocupacional Diuliane Soares Ribeiro, de 32 anos.



continua após publicidade .

A assessora financeira Daniela Revollo, 52 anos, explica que os cães podem estar sendo vítimas de violência. “São animais que, normalmente, não seriam agressivos. Se estão agressivos, é porque está acontecendo algo”, avalia.

fonte: Reprodução

Após o ataque

De acordo com relatos, a moradora ofereceu água e comida para os animais após o ataque ao homem de 40 anos. “Não adianta falar que os cães são perigosos e mordem. Tem toda uma situação: são agredidos todos os dias por humanos, sentem fome. Às vezes, pode ter uma criança com pão na mão, e eles não sabem que não podem comer. Nem vão para atacar e, sim, para comer, e todos se assustam”, diz Daniela.

“São animais com fome, sede, frio e enxotados todos os dias. O resultado acaba sendo animais que podem ficar agressivos”, finaliza a moradora.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News