Pai deixa filha de 15 anos bêbada e depois estupra a menina

Um homem, 38 anos, foi preso na última quarta-feira (27) suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente, 15 anos, em Barra do Garças (MT). A denúncia foi feita pela própria vítima ao Conselho Tutelar após relatar os abusos, que teriam ocorrido na casa do pai.

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Segundo a adolescente, ela mora com a avó em Aragarças (GO) e, na terça-feira (26), esteve na residência do pai, no bairro Jardim dos Ipês. Conforme a denúncia, o suspeito teria oferecido duas garrafas de bebida alcoólica à vítima e, após ela apresentar estado de vulnerabilidade, praticado o abuso sexual.

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Ao tomar conhecimento dos fatos, uma equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) iniciou diligências imediatas para localizar o investigado.



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Policiais civis da DEDM de Barra do Garças capturaram o suspeito. A vítima recebeu acompanhamento psicológico e social, além de prestar oitiva especializada na unidade policial. Em seguida, foi encaminhada para exame de perícia criminal, que constatou a ocorrência do crime.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e está à disposição do Poder Judiciário.