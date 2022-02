Pai de aluno é baleado durante arrastão em porta de escola em São Paulo

Da Redação

Um pai de aluno foi baleado nesta quinta-feira, 17, durante um arrastão em frente a uma escola particular na região do Morumbi, na zona Sul de São Paulo. Logo cedo pela manhã, quatro criminosos em duas motos passaram pela rua Olavo Leite para roubar as pessoas que estavam levando as crianças na escola.

Informações preliminares dão conta de que o homem teria reagido ao assalto e foi baleado com dois tiros. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal do Campo Limpo, mas ainda não se tem informação sobre o estado de saúde dele. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial do Portal do Morumbi.

A direção da Escola Mais divulgou nota dizendo-se consternada com o que ocorreu em frente a sua unidade Vila Andrade, no bairro do Morumbi. "Este é um momento de tristeza para nossa comunidade e estamos empenhados em dar todo o suporte necessário à família, às crianças, a todos os nossos estudantes e colaboradores", disse.

"Nossa maior preocupação neste momento é com a o estado de saúde da vítima, que teve atendimento de emergência e foi levado ao hospital - imediatamente após à ocorrência, acionamos ambulância, polícia e protegemos nossos alunos dentro da escola, prestando apoio psicológico a eles e aos nossos funcionários", continuou a escola, lembrando que a vítima é pai de dois alunos.

A Escola Mais reforçou que vinha pedindo mais policiamento na região, por causa do aumento da criminalidade. Na quarta-feira, 16, o Estadão mostrou em uma reportagem que pais e mães de alunos de colégios tradicionais do Morumbi estão apreensivos com os assaltos que estão ocorrendo nos horários de entrada e saída dos estudantes.

"Lamentamos que as ocorrências de violência sejam frequentes no entorno de escolas do bairro do Morumbi, o que demonstra um problema grave de segurança pública na região. A Escola Mais informa que já havia procurado a Polícia Militar e solicitado reforço da ronda escolar no entorno da unidade. Estamos contribuindo com a polícia com todas as informações disponíveis e para ajudar na investigação e reconhecimento dos criminosos", disse a escola.

O aumento da criminalidade na região foi provocado por bandidos que aproveitam as filas de carros que se formam nas ruas próximas de escolas particulares para assaltar motoristas e passageiros. Como o fluxo de veículos é intenso, e muitas vezes provoca congestionamento, os bandidos aproveitam para assaltar as pessoas que estão à espera dos filhos.

O 89º Distrito Policial, na região conhecida como Portal do Morumbi, registrou 1.699 roubos em 2021. É o patamar mais elevado desde 2014. Já no 34.º DP, na Vila Sônia, foram registrados 1.439 roubos, maior número desde 2019.