Pai bate nas filhas em praia de Salvador e revolta pela brutalidade

Segundo jornais locais, o episódio de violência aconteceu na praia de Itapuã, em Salvador (BA)

Um vídeo, que circula nas redes sociais, está comovendo as pessoas por conta da brutalidade. Nas imagens, um homem espanca duas crianças no meio de uma praia na Bahia.

Segundo jornais locais, o episódio de violência aconteceu na praia de Itapuã, em Salvador (BA). Na gravação, o homem chega a erguer uma das crianças pelo pescoço e a arremessa no chão.

O agressor é o próprio pai das crianças, que teria ficado irritado depois das filhas sumirem na praia. As crianças foram espancadas na frente de outros banhistas.

Investigação

Procurada pelo Metrópoles, a Polícia Civil da Bahia informou que está apurando o caso. O pai das crianças deve ser ouvido em uma unidade especializada de Feira de Santana, onde a família mora.

Imagens fortes: Pai espanca filhas na Praia de Itapuã, na Bahia

Imagens fortes: Pai espanca filhas na Praia de Itapuã, na Bahia

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#Dia pic.twitter.com/MmwNZ0siQE

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o homem, chorando, comentou estar foragido, se desculpou e reconheceu que “passou do limite”. Na sequência, justificou a agressão como uma “tentativa de educar”.



— Estou foragido, não sei como me apresentar, não tenho dinheiro para advogado, para nada. Uma pessoa que estava usando droga me prejudicou. Muitos ali na hora falaram: ‘Pai, o senhor está certo, tem que educar’. Mas realmente eu reconheço o meu erro. Eu passei do limite. Mas eu não matei minhas filhas, não dei “cacetada” [sic], não dei facada, não dei paulada, não dei garrafada, eu bati com uma sandália. Quem nunca apanhou de sandália? Agora, eu mereço isso? Todo mundo querendo “arrancar a minha cabeça” [sic] e ver meus filhos sem pai? Por quê? Por um momento de fraqueza em que tentei educar? Não sou esse monstro que vocês estão pensando. Sou um pai de família. — disse ele.

Com informações do Metrópoles

