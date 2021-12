Da Redação

Pai agride filho de 12 anos por ter colocado brinco

A Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos, depois de ele ter batido no filho de 12 anos na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais.

O pai não aceitou que o jovem tivesse colocado brinco em uma das orelhas. O jovem precisou ser levado para uma unidade médica.

O caso aconteceu na casa da mãe da vítima, quando o pai descobriu que o jovem estava usando brinco. Houve discussão, mas o filho não teria dado atenção ao pai e tentou deixar o local. Revoltado, ele bateu no rapaz com uma cinto.

O filho se irritou e partiu para cima do homem, o que os levou ao chão. O pai conseguiu acertar socos no rosto do rapaz. Nesse momento a dona da casa chamou a polícia.

A PM registrou em boletim de ocorrência que a vítima tinha sangramento pelo nariz, vermelhidão do olho direito, escoriações e se queixava de dores. Ele foi levado para a Hospital Santa Casa de Misericórdia.

O pai foi preso por lesão corporal e levado para delegacia da Polícia Civil.

Informações do Jornal Estado de Minas