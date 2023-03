Pai abandona a filha dentro de carro para ter relações com homens

Da Redação

O caso está sendo investigado

A Polícia Militar (PM) deteve um homem, de 42 anos, suspeito de ter deixado a filha, de 7 anos, trancada no interior de um veículo. O que mais chama a atenção neste caso, é o motivo pelo qual o sujeito fez isso: ele a deixou no carro para poder ter relações sexuais com outros três homens no banheiro de um terminal rodoviário. O fato foi registrado no último sábado (18), em Anápolis, Goiás.

A corporação recebeu uma denúncia de que havia quatro homens tendo relações sexuais no banheiro da rodoviária. Uma equipe de segurança foi ao local e encontrou apenas o pai da criança, pois os outros envolvidos já tinham ido embora.

Os agentes o abordaram e o questionaram a respeito do caso. Ele confessou que teve relações com outros homens no banheiro da rodoviária e que seu automóvel estava no estacionamento do local.

Ainda conforme a corporação, assim que o carro do suspeito foi averiguado, uma criança foi encontrada trancada no interior dele. As janelas do veículo estavam "fechadas quase por completo".

A criança, inclusive, disse aos policiais que não era a primeira vez que o homem a deixava trancada dentro do carro, pois "o pai sempre a deixa sozinha no interior do veículo e desaparece".

Devido a isso, os policiais militares encaminharam o pai da menina para a Central de Flagrantes, onde alegou que foi a primeira vez que deixou a criança sozinha. Ele foi liberado logo na sequência.

A polícia disse que o caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, que instaurou um inquérito policial pelo crime de abandono de incapaz agravado, cuja pena pode chegar a três anos de detenção.



Com informações do G1.

