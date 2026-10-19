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Pagamento de outubro do Bolsa Família é antecipado pelo governo

Beneficiários receberão os valores entre segunda (19) e quarta-feira (21). Medida preventiva coincide com a reta final das eleições presidenciais

Escrito por Da Redação
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Pagamento de outubro do Bolsa Família é antecipado pelo governo
Autor Foto: Reprodução

O governo federal iniciou nesta segunda-feira (19) o pagamento antecipado da parcela de outubro do Bolsa Família, já com os valores reajustados. A medida faz com que os repasses cheguem às contas dos beneficiários na mesma semana do segundo turno da eleição presidencial, marcado para o próximo domingo (25). Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a alteração no calendário tem como objetivo reduzir os impactos do fenômeno climático "super El Niño" sobre a população mais vulnerável, servindo como uma ferramenta de proteção social adaptativa diante do risco de agravamento da insegurança alimentar.

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Com a mudança, o cronograma original de depósitos foi consideravelmente encurtado para apenas três dias. Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 recebem o repasse já na segunda-feira, enquanto aqueles com NIS final 2 têm os valores disponibilizados na terça-feira (20). A rodada de outubro é finalizada na quarta-feira (21), quando recebem os cadastrados com NIS de finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

O ministério determinou ainda que as famílias residentes em municípios com estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecidos pelo governo federal recebam o valor integral logo no primeiro dia de pagamentos. A antecipação também será mantida nos meses de novembro e dezembro, período considerado crítico para eventos climáticos extremos.

A justificativa técnica do governo para a alteração baseia-se no aumento expressivo dos desastres naturais recentes no país. Entre agosto e setembro de 2026, foram registrados 518 reconhecimentos federais de emergência ou calamidade, volume que representa mais que o dobro dos 253 casos formalizados no mesmo período do ano passado.

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Esse salto foi impulsionado principalmente pelo aumento das tempestades, vendavais e inundações na região Sul, além do agravamento severo das secas e estiagens em cidades do semiárido brasileiro. Um boletim recente focado no El Niño também alertou para a continuidade de chuvas abaixo da média em áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, contrastando com o risco elevado de enchentes no Sul e em parte do Sudeste.

Essa unificação do calendário de repasses é um mecanismo previsto para desastres que já havia sido adotado de forma semelhante durante as fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Para garantir o recebimento do benefício de forma regular, o governo reforça que as famílias precisam manter as informações do Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizadas e cumprir exigências básicas de saúde e educação, o que inclui a manutenção da frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento pré-natal para gestantes e a carteira de vacinação em dia. O cidadão pode consultar a situação do seu benefício, tirar dúvidas e verificar valores através dos aplicativos oficiais do Bolsa Família e do Caixa Tem, pelo Portal Cidadão da Caixa, na Central de Atendimento (111) ou por meio do Disque Social do MDS (121).

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