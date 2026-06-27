Padre viraliza ao aconselhar noiva a desistir do casamento após parceiro apresentar lista de exigências







O padre Chrystian Shankar, conhecido por seus conselhos sobre relacionamentos e acompanhado por mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, viralizou mais uma vez ao revelar que aconselhou uma noiva de Divinópolis (MG) a desistir do seu casamento. A orientação ocorreu após o religioso descobrir que o noivo havia imposto uma lista com 13 exigências de mudanças de comportamento para a mulher antes de oficializar a união. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Durante uma de suas pregações, o sacerdote relatou aos fiéis que percebeu um forte desequilíbrio na relação ao atender o casal em momentos distintos. A noiva o procurou com a lista entregue pelo parceiro, detalhando os pontos que deveria alterar em si mesma para que ele aceitasse se casar. Ao ser questionada pelo padre se também havia feito exigências ao companheiro, a mulher respondeu negativamente e informou que o noivo considerava não precisar mudar em absolutamente nada.





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Padre Chrystian Shankar - Foto: Reprodução/Redes Sociais Padre Chrystian Shankar - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Diante da situação, Shankar foi categórico ao alertar a noiva, afirmando que a relação não daria certo e orientando-a a abrir os olhos enquanto havia tempo. O religioso destacou ter notado claros sinais de soberba por parte do homem após conversar com ele. Segundo a avaliação do padre, o noivo tratava a parceira como inferior e agia como se o casamento fosse um favor prestado a ela.

O casamento acabou não se concretizando, desfecho que foi classificado pelo sacerdote como um "livramento" para a mulher. O vídeo com o relato rapidamente ganhou repercussão na internet, acumulando milhares de visualizações e comentários de apoio à postura do religioso. Usuários das redes sociais elogiaram a atitude do padre por incentivar a reflexão antes de um compromisso definitivo pela Igreja Católica, chamando-o de "salva-vidas" e celebrando a intervenção a favor da noiva.