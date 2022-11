Padre tira a batina e deixa missa após discussão política em igreja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O padre se zangou, tirou a batina e abandonou a missa que celebrava na Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria, em Nerópolis, Goiás

Uma discussão política fez com que um padre abandonasse a missa em uma igreja de Nerópolis, em Goiás, nesse domingo (6). De acordo com um fiel, que preferiu não se identificar, o sacerdote ficou zangado após algumas pessoas fazerem o símbolo do "L" em sua direção. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que ele e uma mulher discutem, na sequência o religioso tira a batina e diz:

continua após publicidade .

“É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia”, afirmou. O padre Danilo é pároco da Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria.

Leia mais: Com fala política, mulher interrompe missa no Paraná; veja vídeo

continua após publicidade .

Assista:

Uma testemunha alegou que o padre teria entrado para a missa indignado, pedindo para quem tivesse votado no Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência eleito, deixasse o local.



continua após publicidade .

Neste momento, também de acordo com a testemunha, uma mulher teria se levantado e começado a discutir com ele. Em seguida, ele tirou a batina e deixou a igreja.

Nota da Diocese de Anápolis:

"A Diocese de Anápolis lamenta profundamente o episódio ocorrido durante a celebração da Santa Missa no dia 6 de novembro, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Nerópolis. O Bispo diocesano, ao tomar conhecimento do fato, está acompanhando pessoalmente a situação e tomará as devidas providências.

Reiteramos a posição não partidária da Igreja e repudiamos qualquer ato de intolerância. Rogando ao Senhor Deus pela unidade e a paz, a Diocese de Anápolis convida os fiéis a rezar pelo sacerdote e pela comunidade."

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News