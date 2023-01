Padre se declara pessoa não binária após interpretação da Bíblia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O britânico Bingo Allison, 36 anos, tornou-se a primeira pessoa não binária a virar padre

O britânico Bingo Allison, 36 anos, tornou-se a primeira pessoa não binária a virar padre no Reino Unido, após ser nomeado por uma igreja localizada em Liverpool, na Inglaterra. Ele afirma que conheceu o conceito do gênero neutro em 2016. Com informações do Correio Braziliense.

continua após publicidade .

Em entrevista ao Liverpool Echo, Bingo Allison conta que durante sua trajetória religiosa conheceu cristãos gays "incríveis e fiéis", o que o fez perceber que deveria se distanciar da criação conservadora que condena homossexuais ao inferno.

-LEIA MAIS: O que é todes, gênero neutro usado pelo governo Lula em eventos

continua após publicidade .

“Meu ponto de vista costumava ser muito tradicional e conservador”, afirmou. “Eu não tinha tempo para aprender com as experiências de outras pessoas. Eu estava em negação e parte disso resultou na negação da identidade de outras pessoas”, concluiu.

Em 2016, Bingo conheceu o conceito de gênero neutro, quando começou a se perceber como pessoa não binária.

“’Sair do armário’ foi muito mais difícil do que eu pensava que seria. Definitivamente, muitas vezes eu questionei minha identidade, mas crescer em um ambiente cristão conservador era um desafio além da minha imaginação. Eu não conhecia nenhuma pessoa trans e devo ter conhecido apenas dois gays na minha vida. Então era quase como um ‘outro planeta’ para mim”, relatou.

continua após publicidade .

Foi relendo o capítulo 1, versículo 27, do livro de Gênesis, da Bíblia, que fala da “masculinidade para a feminilidade” em oposição a homens e mulheres, que Allison começou a mudar sua percepção sobre a identidade de gênero.

“Eu estava rezando no meio da noite quando percebi que talvez precisasse virar minha vida ‘de cabeça para baixo’. Foi uma experiência espiritual de aprofundamento, senti corretamente que Deus estava me guiando para esta nova verdade sobre mim mesmo. Uma das coisas que mantive em meu ministério é que tanto a transição quanto a saída do armário devem ser uma experiência espiritual, bem como emocional e social e, às vezes, física. Há algo de belo em crescer como fomos criados para e ser em nosso ‘eu’ autêntico”, relatou.

Com informações, Correio Braziliense

Siga o TNOnline no Google News