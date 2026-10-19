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Padre que morreu após cruz cair sobre ele fez reflexão sobre a morte momentos antes de tragédia

Durante a homilia, religioso alertou sobre a importância do tempo dedicado à família e a Deus

Escrito por Da Redação
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Padre que morreu após cruz cair sobre ele fez reflexão sobre a morte momentos antes de tragédia
Autor Em sua última homilia, o religioso questionou os fiéis sobre a divisão do tempo no cotidiano - Foto: - Reprodução

Momentos antes de ser vítima de um acidente fatal, o padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari fez uma reflexão sobre a morte, a fé e a brevidade da vida durante a celebração de uma missa na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Guayaquil, no Equador. O sacerdote foi atingido por uma cruz durante a cerimônia realizada no último sábado, dia 17, e não resistiu aos ferimentos, em uma tragédia que comoveu os fiéis presentes.

- leia mais: Padre morre após ser atingido por cruz de madeira durante missa ao vivo no Equador; assista

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Em sua última homilia, o religioso questionou os fiéis sobre a divisão do tempo no cotidiano e alertou para a necessidade de dar prioridade às relações humanas e à espiritualidade. Durante o discurso, Molinari pontuou que a dedicação a celulares, redes sociais, trabalho e preocupações materiais muitas vezes se sobrepõe ao tempo reservado a Deus, aos filhos, aos cônjuges e à família, ressaltando a incerteza do futuro ao afirmar para a comunidade que todos ali também morreriam um dia.

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comunidade religiosa reflexão religião tragédia vida e morte
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