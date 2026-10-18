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Padre morre após ser atingido por cruz de madeira durante missa ao vivo no Equador; assista

Arquidiocese de Guayaquil confirmou o falecimento do pároco Patricio Molinari; ainda não se sabe o que causou a queda da estrutura

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari morreu no último sábado (17) após ser atingido por uma cruz de madeira durante a celebração de uma missa na igreja Perpétuo Socorro, em Guayaquil, no Equador. A cerimônia era transmitida ao vivo pelas redes sociais do próprio sacerdote, e o momento do acidente acabou registrado em vídeo, que rapidamente repercutiu na internet.

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A estrutura pesada estava localizada logo atrás do altar da paróquia. Durante a condução do rito, a peça se desprendeu da parede e tombou em direção ao religioso, caindo diretamente sobre a cabeça dele. Imediatamente após a queda, os fiéis que acompanhavam a celebração presencialmente se mobilizaram e correram em direção ao altar para tentar prestar os primeiros socorros ao pároco.


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Padre morre após ser atingido por cruz de madeira durante missa ao vivo no Equador; assista
AutorFoto: REPRODUÇÃO

A morte foi confirmada oficialmente pela Arquidiocese de Guayaquil, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. No texto, a instituição desejou o descanso eterno do sacerdote e prestou solidariedade aos amigos, familiares e integrantes da família redentorista. O religioso integrava a Congregação do Santíssimo Redentor, que também emitiu um comunicado lamentando a perda, embora não tenha fornecido mais detalhes sobre o óbito.

Até o momento, não há informações conclusivas nem um laudo oficial que explique o motivo de a estrutura ter cedido durante o evento, tampouco foram divulgados detalhes sobre o sistema de fixação da cruz na parede da igreja. O caso levanta debates sobre a segurança das instalações internas do templo religioso.


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