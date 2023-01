Padre é investigado por convidar fiéis para 'festa do sexo'

Da Redação

As alegações apontam que um padre católico teria convidado os fiéis para uma festa privada em seus aposentos

O Vaticano está investigando rumores sobre uma possível "festa do sexo", realizada em uma catedral britânica durante o isolamento da Covid-19. As alegações apontam que um padre católico teria convidado os fiéis para uma festa privada em seus aposentos.

Conforme uma reportagem deste domingo (22) do jornal The Guardian, o reitor da Catedral de Newcastle, o padre Michael McCoy, teria abordado diversas pessoas para participarem de uma festa em momentos que as festividades não eram permitidas.

Uma fonte da diocese disse que "várias reclamações foram feitas por indivíduos dentro da diocese depois que surgiram informações sobre uma festa sexual ocorrendo nos aposentos dos padres anexos à Catedral de Newcastle”.

Michael McCoy, de 57 anos, tirou a própria vida em abril de 2021, quatro dias depois de descobrir que estava sendo investigado pelo departamento de proteção infantil e adulto da polícia de Northumbria por abuso sexual infantil.

Até o momento, não há mais informações sobre as novas investigações.

