"Padre" e "Chapolin" prendem ladrão de celulares em bloco de carnaval

Policiais civis fantasiados e padre e Chapolin Colorado prenderam um homem de 34 anos, suspeito de praticar furtos de celulares em um bloco de Carnaval, no bairro da Consolação, região central de São Paulo.

Um vídeo mostra os agentes conduzindo o suspeito, um policial está com uma camiseta de manga longa do icônico personagem mexicano, enquanto o outro agente está fantasiado de padre.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois dos celulares roubados encontrados com o suspeito foram devolvidos às vítimas no local.

Ainda segundo a pasta, as equipes policiais começaram a desconfiar do suspeito ao observar que o homem filmava alguns blocos e estava com uma bolsa cheia de celulares, além de duas carteiras.

