Padre de paróquia do DF é flagrado tendo relações íntimas com homem

O padre de uma paróquia do bairro Asa Sul, no Distrito Federal, foi afastado após ser flagrado tendo relações sexuais com um homem. As imagens foram feitas em dezembro do ano passado. As informações são do site Metrópoles.

No registro, divulgado pelo site de notícias, é possível ver o sacerdote, identificado como José Maria, sentado em um sofá com outro homem. Em um certo momento, o religioso recebe sexo oral do rapaz e chega a segurar a cabeça dele. Para assistir o vídeo, clique aqui.

Em um outro corte, é possível perceber que o homem está sem calças, sentado no colo de José Maria, que o segura na cintura e faz movimentos com o quadril.

A ação cometida pelo padre não é considerada crime, porém, vai contra os mandamentos da Igreja Católica, que obriga os clérigos a manter a castidade. Assim que o caso veio à tona, a Arquidiocese de Brasília afastou o religioso.

Nota da Arquidiocese

“A Arquidiocese de Brasília, na pessoa do cardeal arcebispo Dom Paulo Cezar Costa e dos seus bispos auxiliares, ao tomar conhecimento dos fatos ocorridos na Paróquia São Camilo de Lellis, da Asa Sul, em Brasília-DF, no último dia 22 de abril de 2023, lamenta a situação e dispõe que o padre José Maria dos Santos fique afastado das atividades paroquiais e de outros encargos pastorais da Arquidiocese até que os superiores da Província Camiliana tomem as providências para o devido esclarecimento dos fatos.



Por fim, a Arquidiocese de Brasília reafirma o seu compromisso e zelo para com o Povo de Deus e, neste momento delicado, convida a comunidade paroquial de São Camilo de Lellis a se unir em oração.

Nada mais para o momento.“

As informações são do Metrópoles.

