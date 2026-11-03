Padre de MG repudia inclusão de seu nome em lista de boicote

O padre Gledson Antônio Domingos, responsável pela Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos, em Passos (MG), divulgou uma nota oficial de repúdio após ter seu nome inserido em uma lista pública de boicote. No comunicado emitido em 29 de outubro de 2026, com assinatura da advogada Ana Paula Martins, o pároco enfatizou que rejeita categoricamente o material e reprova qualquer tipo de ofensa, ameaça ou tentativa de constrangimento.

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A equipe jurídica do sacerdote informou que monitora a disseminação do conteúdo para verificar possíveis infrações e violações aos direitos da personalidade. De acordo com o documento, caso sejam comprovadas irregularidades na veiculação do nome do padre, serão acionadas medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para identificar e responsabilizar os autores e propagadores da lista. A repercussão do caso volta a suscitar questionamentos a respeito dos limites da liberdade de expressão e do impacto das publicações compartilhadas nas redes sociais.

Com informações do portal aRede