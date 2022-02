Da Redação

Padre compartilha 'nudes' em grupo de mensagens da paróquia

Em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, um padre compartilhou imagens pornográficas em um grupo do WhatsApp que reunia fiéis da igreja que ele é responsável. A conversa viralizou na internet, causando polêmica no município.

Francisco Oliveira atua há sete anos na paróquia do distrito de Oliveira dos Campinhos. O vídeo postado por ele tem mais de dois minutos de duração e mostra dois homens em ato sexual.



Em contato com o g1, o religioso disse que enviou indevidamente o conteúdo ao grupo, intitulado "Sagrada Família". Ele alegou que tem problemas de coordenação motora e postou o material de forma involuntária e indevida, depois que recebeu de outro contato e tentou deletar o vídeo da conversa.

“Sou portador de uma comorbidade, e não tenho coordenação motora. Recebi muitos vídeos pornográficos. Como não dou ‘Ibope’ a essas coisas, excluí. No momento em que apertava a lixeira do aparelho, entrou uma mensagem do grupo da Sagrada Família e o vídeo foi parar no grupo. Foi por engano”, detalhou

No momento em que o vídeo foi publicado, alguns membros questionaram a mensagem e alguns fiéis saíram do grupo.

“Meu Deus, que absurdo é esse?”, indagou surpreso um membro da paróquia que estava no grupo.

“Uma vergonha! Estou fora”, disse outro fiel, antes de sair do grupo.

Com informações do g1.