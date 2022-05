Padre celebra casamento do neto no Rio Grande do Sul

Da Redação

A presença do padre Paulo Müller, de 85 anos, na cerimônia de casamento de Ânderson e Rafaela, no último dia 14, deixou a festa ainda mais emocionante. Isso porque, além de padre, ele é avô do noivo.

continua após publicidade .

Paulo é um dos padres auxiliares na Catedral São Luiz Conzaga, localizada em Novo Hamburgo (RS). “Foi uma coisa maravilhosa. Quase ninguém tem essa oportunidade que eu tive”, disse o religioso em entrevista ao G1.

O engenheiro químico Ânderson Martins Müller, 31, e a médica Rafaela Pilla Muccillo Müller, 30, casaram-se na Igreja Santa Teresinha, em Porto Alegre após 9 anos de namoro. No início, o desejo era de realizar o casamento fora da igreja, mas os pais dos noivos os convenceram a aderir à cerimônia religiosa.

continua após publicidade .

A presença do padre Paulo Müller, de 85 anos, na cerimônia de casamento de Ânderson e Rafaela, no último dia 14, deixou a festa ainda mais emocionante. Isso porque, além de padre, ele é avô do noivo.

Paulo é um dos padres auxiliares na Catedral São Luiz Conzaga, localizada em Novo Hamburgo (RS). “Foi uma coisa maravilhosa. Quase ninguém tem essa oportunidade que eu tive”, disse o religioso em entrevista ao G1.

O engenheiro químico Ânderson Martins Müller, 31, e a médica Rafaela Pilla Muccillo Müller, 30, casaram-se na Igreja Santa Teresinha, em Porto Alegre após 9 anos de namoro. No início, o desejo era de realizar o casamento fora da igreja, mas os pais dos noivos os convenceram a aderir à cerimônia religiosa.

continua após publicidade .

A partir daí, surgiu a ideia de convidar o padre e avô para celebrar a união. “Convidamos o vô, ele ficou super feliz, faceiro com a possibilidade de casar um neto”, contou o noivo.

Paulo Müller foi ordenado em 1992, quatro anos depois do falecimento da esposa, Lizzete. Eles foram casados durante 29 anos e tiveram quatro filhos e quatro netos, entre eles, o Ânderson.

De acordo com o religioso, três pontos são fundamentais para o sucesso de um relacionamento: “Muito amor, bastante amor, um caminhão de amor pelas pessoas. Segundo: fidelidade. O máximo de fidelidade para não trair aquela pessoa, para ela não se sentir frustrada pelo compromisso que assumiu. A terceira é a caridade entre o casal, parceria”, disse.