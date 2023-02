Padre apucaranense é nomeado bispo auxiliar da Diocese de Santo Amaro

Da Redação

Marcelo Antonio da Silva

O papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira (15), o padre Marcelo Antonio da Silva como novo bispo auxiliar da diocese de Santo Amaro, em São Paulo. O religioso faz já parte do clero de Santo Amaro e é o atual vigário geral da diocese.

Nascido em Apucarana, Norte do Paraná, em 19 de abril de 1972, monsenhor Marcelo da Silva entrou no seminário da diocese de Santo Amaro em 1991. Foi ordenado diácono em 8 de dezembro de 1996 e padre em 1º de novembro de 1997.

Foi reitor do santuário Nossa Senhora de Fátima, na diocese de Santo Amaro, entre maio de 1997 e fevereiro de 2005. Também foi pároco das paróquias Sagrada Família, de fevereiro de 2005 a dezembro de 2010, Nossa Senhora da Esperança, de fevereiro de 2011 a dezembro de 2019, e São Pancrácio, desde dezembro de 2019.

Também foi capelão da capela Universitária Beato Carlo Acutis, de março de 2021 a janeiro de 2023. E vem exercendo o serviço de vigário forâneo do setor Veleiros da diocese de Santo Amaro desde outubro de 2019, além de servir como vigário geral da diocese desde dezembro do mesmo ano.

Monsenhor Marcelo da Silva é licenciado em Filosofia pelas Faculdades Associadas do Ipiranga (FAI), bacharel em Teologia pela Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção, mestre em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo e doutor em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo. Para o doutorado em Bioética, escreveu sobre “A Contribuição do Pensamento Personalista de Karol Wojtyla para a Bioética”.

Em 2010, concluiu a especialização em Bioética Personalista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Pontifícia Academia para a Vida, com o estudo “Alguns Marcos do Desenvolvimento da Teologia Moral e Sua Colaboração com a Ética Médica e a Bioética”.

Desde 2018, é membro do Fórum Internacional de Professores, UnescoChair In Bioethics, e do grupo de trabalho de Bioética para o Ensino Médio do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP).

Em mensagem de saudação ao bispo auxiliar nomeado, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) disse que “recebe com alegria a notícia da sua nomeação” e lhe desejou “um profícuo ministério”.

