Padrasto e mãe são presos por suspeita de abusar e matar menina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso está sob investigação

Uma adolescente, de 13 anos, morreu no último domingo (9), logo após dar entrada em um hospital de Piraju, município paulista que fica a poucos quilômetros da divisa com o Paraná. De acordo com as autoridades, a vítima, identificada como Yasmin de Souza Carvalho, apresentava ferimentos no corpo.

continua após publicidade .

Em conversa com os médicos, a mãe da jovem alegou que ela havia caído do telhado e por conta disso estava machucada. No entanto, os profissionais de saúde desconfiaram e decidiram acionar a polícia.

A força de segurança interrogou o padrasto de Yasmin, que confessou ter agredido a menina com um pedaço de madeira e a abusado sexualmente.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Menina de 4 anos morre e pais são presos; médicos apontam abuso

A polícia prendeu o padrasto e a mãe da adolescente foram presos em flagrante por feminicídio e estupro de vulnerável. O padrasto teve a prisão mantida após audiência de custódia e a mãe responderá pelo crime em liberdade.

Segundo a delegada, a mãe de Yasmin disse que foi acordada pelo companheiro na manhã do domingo com a informação de que a adolescente não estava respirando. Ela confirmou a ingestão de bebida alcoólica na noite anterior e alegou que foi dormir após ser agredida pelo companheiro.

continua após publicidade .

"O padrasto alegou que na madrugada da data dos fatos ele e a companheira estariam ingerindo bebida alcoólica, dormiram e ele acordou na madrugada e encontrou a vítima ingerindo bebida alcoólica e, por esse motivo, teria a agredido com cabo de vassoura", disse Jordana Rueda Amorim, delegada que está à frente do caso, em uma entrevista à TV Globo.

Com informações do Uol.

Siga o TNOnline no Google News