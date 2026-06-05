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CRIME MISTERIOSO

Padrasto e enteada são achados mortos carbonizados e seminus após fogo em casa

No imóvel, a polícia apreendeu um galão com vestígios de gasolina; homem já havia sido condenado por estuprar outra enteada em 2009

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 21:00:18 Editado em 05.06.2026, 21:00:13
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Padrasto e enteada são achados mortos carbonizados e seminus após fogo em casa
Autor O incêndio ficou concentrado em um quarto da residência. Ivano foi localizado sobre os fragmentos de uma cama destruída pelas chamas - Foto: Corpo de Bombeiros

Os corpos de Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos, e do padrasto Ivano Vaz Cunha, de 49, foram encontrados carbonizados e parcialmente despidos dentro de uma casa em Araguaína (TO), na quarta-feira (03). O incêndio ficou concentrado em um quarto da residência. Ivano foi localizado sobre os fragmentos de uma cama destruída pelas chamas; Laiane foi encontrada debaixo de um guarda-roupa. No imóvel, a polícia apreendeu um galão com vestígios de gasolina.

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A morte dos dois chama a atenção dos investigadores por suas semelhanças macabras com um crime pelo qual Ivano já havia sido condenado em 2009. Na ocasião, ele foi condenado a 35 anos de prisão por estuprar e asfixiar a jovem Layla Athyla Maranhão Vales, de 19 anos, que também era sua enteada. Após o homicídio, Ivano ateou fogo ao corpo da vítima e à residência para ocultar vestígios. A Justiça considerou comprovadas a autoria e a materialidade, com confissão do réu.

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Posteriormente, Ivano obteve progressão de regime e cumpria pena em regime aberto com monitoramento eletrônico.

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Sobre as mortes de Laiane e do padrasto, a Polícia Civil informou que a investigação está em fase inicial, conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há elementos técnicos suficientes para confirmar qualquer linha de apuração. Os resultados da perícia e dos exames do Instituto Médico Legal devem ajudar a esclarecer a dinâmica dos fato

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