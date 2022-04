Da Redação

Paciente recebeu copo com cachaça em hospital na Bahia

Nesta terça-feira (15), a paciente Zenilda Lisboa teve alta após ter recebido copo com cachaça de uma enfermeira, no Hospital Municipal de Santa Teresinha, na Bahia, no sábado (12).

De acordo com matéria do g1, a trabalhadora da unidade municipal de saúde, que fica localizada a cerca de 210 quilômetros da cidade de Salvador, disse que a situação aconteceu por engano, já que ela achava que o líquido era água.

Após a alta, a lavradora Zenilda contou que sente-se melhor, mas segue medicada. "Eu acabei de ter alta no hospital [...]. Recebi alta agora, estou em casa graças a Deus, passei a noite aparentemente bem, só com dor de cabeça, mas fui medicada", disse a paciente.

Conforme informações, Zenilda deu entrada no hospital, no sábado (12), por sentir fortes dores no estômago. “Fui medicada e colocada em observação. Só que eu estava com muita sede, garganta seca, com dificuldade para respirar, e aí pedi água para a enfermeira. Ela foi buscar a água e, quando voltou com o copo, bebi", contou ela.

"Quando bebi, identifiquei que não era água, que era bebida alcoólica. Aí passei mal, vomitei e fiquei internada no hospital. Fui para casa, mas senti muitas dores no estômago, ardência e retornei para o hospital”, acrescentou ainda.

A enfermeira Valci dos Santos afirmou que pegou o que achava ser água em cima de um armário, onde a equipe do hospital costuma deixar uma garrafa para agilizar os atendimentos dos pacientes. "Na emergência desta unidade, a gente deixa sempre um recipiente com água em cima do armário da emergência. Para que isso? Para não perder tempo quando tem paciente passando mal e a gente não deixar o paciente sozinho para pegar água. Então, esse recipiente já fica lá, em cima do armário. Peguei um copo e enchi. Eu estava de máscara, não senti nenhum cheiro. Peguei a água e dei para a paciente", explicou.

O secretário municipal de Saúde de Santa Teresinha, José Lindomar, pediu desculpas pelo ocorrido e disse que uma sindicância foi aberta para investigar como a cachaça foi parar na unidade. “Quero aqui pedir desculpas à paciente e a todos os seus familiares. E frisar que estamos apurando esse acontecimento", disse.

Após a queixa, Zenilda afirmou que foi muito bem tratada no hospital e que nenhuma nova situação aconteceu com ela. "Foi excelente. Fui bem recebida pela equipe, onde eu fiquei até hoje pela manhã, mas graças a Deus já estou na minha casa".





